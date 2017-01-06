All CATEGORIES
☰ Menu

Sen. Warren to seek re-election, repeats vow to fight Trump

By Bob Salsberg
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 12:08 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Thursday, Dec. 15, 2016 file photo, Sen. Elizabeth Warren, D-Mass. listens to a question during an interview at her office in Boston. Warren said Friday, Jan. 6, 2017, that she will run for re-election in 2018. (AP Photo/Charles Krupa, File)


MORE IN NEWS

summa07web Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Summa doctors blame series of ‘poor decisions’ by leadership for no-confidence vote

Summa Health’s decision to abruptly cut ties with its longtime emergency medicine doctors wasn’t the only reason for a no-confidence vote this week by hundreds of area physicians.

airport07cut_08
U.S. veteran arrested in airport shooting; 5 dead, 8 wounded
villers07cut_2
Local artist Virgil Villers captures Norton Panther pride at new high school
Akron Zoo celebrates record-setting 2016
Wrongful death lawsuit filed against DJ and Akron bar in assault that left another man dead

MOST POPULAR