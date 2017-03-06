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Senate asks former Trump adviser to retain Russia material

By Julie Pace
Associated Press

Published: March 6, 2017 - 12:24 PM
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FILE - In this March 1, 2017, President Donald Trump speaks in the Roosevelt Room of the White House in Washington. President Trumps revised travel ban will temporarily halt entry to the U.S. for people from six Muslim-majority nations who are seeking new visas, allowing those with current visas to travel freely, according to a fact sheet obtained by The Associated Press. (AP Photo/Evan Vucci, File)


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