Senate confirms GOP lawyer for No. 2 role at Interior

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFNlbmF0ZSBvbiBNb25kYXkgY29uZmlybWVkIERhdmlkIEJlcm5o
YXJkdCwgYSBsYXd5ZXIgYW5kIGZvcm1lciBJbnRlcmlvciBEZXBhcnRtZW50IG9mZmljaWFsLCBh
cyBkZXB1dHkgaW50ZXJpb3Igc2VjcmV0YXJ5LCBzZWNvbmQgaW4gY29tbWFuZCB0byBJbnRlcmlv
ciBTZWNyZXRhcnkgUnlhbiBaaW5rZS48L3A+PHA+VGhlIHZvdGUgd2FzIDUzLTQzLiBEZW1vY3Jh
dHMgaGFkIGNyaXRpY2l6ZWQgQmVybmhhcmR0LCBzYXlpbmcgaGUgY29udGludWVkIHRvIGFkdmlz
ZSBhIENhbGlmb3JuaWEgd2F0ZXIgZGlzdHJpY3QgZXZlbiBhZnRlciBoZSB3aXRoZHJldyBoaXMg
Zm9ybWFsIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBhcyBhIGxvYmJ5aXN0IGxhc3QgeWVhci48L3A+PHA+UmVwdWJs
aWNhbnMgY2FsbGVkIEJlcm5oYXJkdCBhIGNhcGFibGUgbGF3eWVyIHdpdGggdmFzdCBleHBlcmll
bmNlIG9uIGlzc3VlcyBpbXBvcnRhbnQgdG8gdGhlIFdlc3QsIGluY2x1ZGluZyBlbmRhbmdlcmVk
IHNwZWNpZXMsIHdhdGVyIHVzZSBhbmQgZGV2ZWxvcG1lbnQgb2YgcHVibGljIGxhbmRzLiBCZXJu
aGFyZHQgd2FzIEludGVyaW9yJiM4MjE3O3MgdG9wIGxhd3llciBpbiB0aGUgR2VvcmdlIFcuIEJ1
c2ggYWRtaW5pc3RyYXRpb24uPC9wPjxwPkVudmlyb25tZW50YWwgZ3JvdXBzIHVyZ2VkIHNlbmF0
b3JzIHRvIG9wcG9zZSBCZXJuaGFyZHQmIzgyMTc7cyBub21pbmF0aW9uLCBzYXlpbmcgaGUgaGFz
IGxvbmcgbG9iYmllZCBmb3IgdGhlIG9pbCBhbmQgZ2FzIGluZHVzdHJ5LCBtaW5pbmcgY29tcGFu
aWVzIGFuZCBvdGhlciBidXNpbmVzc2VzIHJlZ3VsYXRlZCBieSBJbnRlcmlvci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1N0cm9uZ2x5IHdvcmRlZCBwcmVzcyByZWxlYXNlcyBpc3N1ZWQgYnkgc3BlY2lhbCBpbnRl
cmVzdCBncm91cHMgYWxsZWdpbmcgYW55IHdyb25nZG9pbmcgYXJlIHBhdGVudGx5IGZhbHNlIGFu
ZCBhcmUgZGVzcGVyYXRlIGF0dGVtcHRzIHRvIHN0b3AgdGhlIHByb2dyZXNzIHRoYXQgaXMgYmVp
bmcgbWFkZSBhdCB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBvbiBiZWhhbGYgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3Bs
ZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSGVhdGhlciBTd2lmdCwgYSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgWmlua2UuPC9w
PjxwPkhvdXNlIHJlamVjdHMgVkEgYmlsbDwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIHRoZSBIb3VzZSBvbiBN
b25kYXkgcmVqZWN0ZWQgYSBwbGFuIHRvIGFsbG93IHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIFZldGVyYW5z
IEFmZmFpcnMgdG8gc2hpZnQgJDIgYmlsbGlvbiBmcm9tIG90aGVyIHByb2dyYW1zIHRvIGNvdmVy
IGEgc3VkZGVuIGJ1ZGdldCBzaG9ydGZhbGwgaW4gaXRzIENob2ljZSBwcm9ncmFtIG9mIHByaXZh
dGUtc2VjdG9yIGNhcmUgZm9sbG93aW5nIG9wcG9zaXRpb24gZnJvbSB2ZXRlcmFucyYjODIxNzsg
Z3JvdXBzLjwvcD48cD5UaGUgdm90ZSB3YXMgMjE5LTE4NiBvbiBhIGJpbGwgdG8gcHJvdmlkZSBh
IHNpeC1tb250aCBmdW5kaW5nIGZpeCwgZmFsbGluZyBzaG9ydCBvZiB0aGUgdHdvLXRoaXJkcyBt
YWpvcml0eSBuZWVkZWQuICA8L3A+PHA+VGhlIENob2ljZSBwcm9ncmFtIGlzIGEgcHJpb3JpdHkg
b2YgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcC48L3A+PHA+SG91c2UgbmVnb3RpYXRvcnMgbm93IHBs
YW4gdG8gbWVldCB3aXRoIHRoZSBTZW5hdGUsIHdoZXJlIGxhd21ha2VycyB3ZXJlIGNyYWZ0aW5n
IGEgc2VwYXJhdGUgcHJvcG9zYWwuPC9wPjxwPkludGVsIGJpbGwgYmxvY2tlZDwvcD48cD5Ib3Vz
ZSBEZW1vY3JhdHMgYWxzbyBibG9ja2VkIHBhc3NhZ2UgTW9uZGF5IG9mIGEgbm9uY29udHJvdmVy
c2lhbCBpbnRlbGxpZ2VuY2UgcG9saWN5IGJpbGwsIHNheWluZyBSZXB1YmxpY2FucyB3ZXJlIHJ1
c2hpbmcgdG8gcGFzcyBpdCB3aXRob3V0IGV4dGVuc2l2ZSBkZWJhdGUuPC9wPjxwPlRoZSB2b3Rl
IHdhcyAyNDEtMTYzIGFnYWluc3QgcGFzc2luZyB0aGUgaW50ZWxsaWdlbmNlIGF1dGhvcml6YXRp
b24gYmlsbCwgd2hpY2ggc3VwcG9ydHMgY3JpdGljYWwgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgcHJvZ3Jh
bXMsIGluY2x1ZGluZyB0aG9zZSBhZGRyZXNzaW5nIGNvdW50ZXJ0ZXJyb3Jpc20gYW5kIGN5YmVy
YXR0YWNrcy48L3A+PHA+TWlub3JpdHkgTGVhZGVyIE5hbmN5IFBlbG9zaSBvZiBDYWxpZm9ybmlh
IHNhaWQgc2hlIGhhZCBubyBwcm9ibGVtIHdpdGggdGhlIGJpbGwgaXRzZWxmLCBidXQgcmF0aGVy
IHRoZSBleHBlZGl0ZWQgcHJvY2VkdXJlIGZvciBhcHByb3ZpbmcgaXQuIDwvcD48cD5JdCYjODIx
NztzIHVuY2xlYXIgd2hlbiB0aGUgSG91c2Ugd2lsbCByZXZpc2l0IHRoZSBiaWxsLjwvcD48cD5O
b21pbmVlIGZhY2VzIHF1ZXJpZXM8L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwaWNrIGZvciBhIHRvcCBK
dXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgcG9zdCBjb3VsZCBmYWNlIHF1ZXN0aW9ucyBkdXJpbmcgYSBUdWVz
ZGF5IFNlbmF0ZSBjb25maXJtYXRpb24gaGVhcmluZyBhYm91dCBoaXMgd29yayBmb3IgYSBSdXNz
aWFuIGJhbmsgd2l0aCB0aWVzIHRvIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRpbi48L3A+PHA+SW4g
YSBsZXR0ZXIsIGF0dG9ybmV5IEJyaWFuIEJlbmN6a293c2tpLCB0YXBwZWQgdG8gbGVhZCB0aGUg
ZGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIGNyaW1pbmFsIGRpdmlzaW9uLCB0b2xkIG1lbWJlcnMgb2YgQ29u
Z3Jlc3MgaGUgcHJldmlvdXNseSByZXByZXNlbnRlZCBBbGZhIEJhbmssIHdoaWNoIGRyZXcgYXR0
ZW50aW9uIGxhc3QgeWVhciBhZnRlciBVLlMuIG5ld3MgbWVkaWEgd2lkZWx5IHJlcG9ydGVkIGEg
cG9zc2libGUgc2VydmVyIGNvbm5lY3Rpb24gYmV0d2VlbiB0aGUgYmFuayBhbmQgdGhlIFRydW1w
IE9yZ2FuaXphdGlvbi4gVGhlIGJhbmsgc2F5cyBpdCB3YXMgdGFyZ2V0ZWQgYnkgaGFja2VycyB3
aG8gY3JlYXRlZCBhIGZha2UgY3liZXImIzE3Mzt0cmFpbCB0byBzdWdnZXN0IGV4dGVuc2l2ZSBs
aW5rcyB3aXRoIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYnVzaW5lc3Nlcy48L3A+PHA+QnV0IG1lbWJlcnMgb2Yg
dGhlIFNlbmF0ZSBKdWRpY2lhcnkgQ29tbWl0dGVlIGNvdWxkIGdyaWxsIEJlbmN6JiMxNzM7a293
c2tpIGFib3V0IGhpcyB3b3JrIGZvciB0aGUgYmFuay4gUHJlZGljdGluZyB0aGVpciBpbnRlcmVz
dCwgQmVuY3prb3dza2kgdG9sZCB0aGVtIGhlIGdvdCBhIGNvbmZpZGVudGlhbGl0eSBhZ3JlZW1l
bnQgd2FpdmVkIHNvIGhlIGNvdWxkIGRpc2N1c3MgdGhlIG1hdHRlciBhdCB0aGUgaGVhcmluZywg
YWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBsZXR0ZXIgc2VudCB0byB0aGUgY29tbWl0dGVlIGFuZCBvYnRhaW5l
ZCBieSB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.