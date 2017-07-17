Senate Democrats ask for Kushner security clearance review

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhyZWUgU2VuYXRlIERlbW9jcmF0cyBhcmUgY2FsbGluZyBvbiB0aGUg
V2hpdGUgSG91c2UgdG8gcmV2aWV3IGFuZCBwb3NzaWJseSByZXZva2UgSmFyZWQgS3VzaG5lciYj
ODIxNztzIHNlY3VyaXR5IGNsZWFyYW5jZS48L3A+PHA+VGhleSBhcmUgcG9pbnRpbmcgdG8gdGhl
IHJldmVsYXRpb24gb2YgYSBtZWV0aW5nIHdpdGggUnVzc2lhbiBjb250YWN0cyBkdXJpbmcgUHJl
c2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGNhbXBhaWduLjwvcD48cD5LdXNobmVyIGlzIGEg
c2VuaW9yIGFkdmlzZXIgdG8gVHJ1bXAgYW5kIGhpcyBzb24taW4tbGF3LiBBbG9uZyB3aXRoIG90
aGVyIFRydW1wIG9mZmljaWFscywgaGUgYXR0ZW5kZWQgYSBKdW5lIDIwMTYgbWVldGluZyB3aXRo
IGEgUnVzc2lhbiBsb2JieWlzdCB3aG8gaW5kaWNhdGVkIHNoZSBoYWQgZGFtYWdpbmcgaW5mb3Jt
YXRpb24gYWJvdXQgRGVtb2NyYXQgSGlsbGFyeSBDbGludG9uLjwvcD48cD5LdXNobmVyIGRpc2Ns
b3NlZCB0aGUgbWVldGluZyBvbiBoaXMgc2VjdXJpdHkgY2xlYXJhbmNlIHBhcGVyd29yaywgYnV0
IERlbW9jcmF0cyBoYXZlIHF1ZXN0aW9uZWQgaG93IG11Y2ggaGUgZGlzY2xvc2VkLjwvcD48cD5E
ZW1vY3JhdGljIFNlbnMuIFJpY2hhcmQgQmx1bWVudGhhbCBvZiBDb25uZWN0aWN1dCwgQWwgRnJh
bmtlbiBvZiBNaW5uZXNvdGEgYW5kIE1hemllIEhpcm9ubyBvZiBIYXdhaWkgc2F5IGluIGEgbGV0
dGVyIHRvIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSB0aGF0IGdpdmVuIHRoZSBtZWV0aW5nLCBLdXNobmVyJiM4
MjE3O3MgdG9wIGFjY2VzcyAmIzgyMjA7bWF5IHBvc2UgYSBkYW5nZXIgdG8gdGhpcyBjb3VudHJ5
LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.