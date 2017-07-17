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Senate Democrats ask for Kushner security clearance review

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: July 17, 2017 - 05:01 PM
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In this June 2017 file photo, senior adviser to President Donald Trump Jared Kushner (right) and Ivanka Trump, the daughter of President Donald Trump, sit in the front row in East Room of the White House in Washington. Donald Trumps eldest son, son-in-law and then-campaign chairman met with a Russian lawyer shortly after Trump won the Republican nomination, in what appears to be the earliest known private meeting between key aides to the president and a Russian. Representatives of Donald Trump Jr. and Jared Kushner confirmed the June 2016 meeting to The Associated Press after The New York Times reported Saturday on the gathering of the men and Russian lawyer Natalia Veselnitskaya at Trump Tower. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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