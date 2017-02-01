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Senate GOP united, Democrats skeptical of Trump court pick

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 09:15 AM
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Sen. Joe Manchin, D-W.Va., speaks during a television news interview on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Feb. 1, 2017, on President Donald Trump's choice of Neil Gorsuch to fill the Supreme Court vacancy left by Antonin Scalia's death. Manchin said he had little sympathy for fellow Senate Democrats feeling pressure to support Trump's nominee because they're running for re-election in 2018 in states that Trump won. Manchin is among those up for re-election I n 2018. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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