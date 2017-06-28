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Senate leaders scramble for deal on health care bill

By Erica Werner And Alan Fram
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 12:54 PM | Updated: June 28, 2017 - 01:12 PM
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Sen. John Thune, R-S.D., the Republican Conference chairman, talks about the decision to delay a vote on the GOP health care bill due to a rebellion in his own party, Wednesday, June 28, 2017, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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