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Senate rejects proposal for ’Obamacare’ repeal

Associated Press

Published: July 26, 2017 - 04:36 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. walks from his office to the Senate floor on Capitol Hill in Washington, Wednesday, July 26. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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