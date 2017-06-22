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Health care

Senate Republicans unveil overhaul of Obama’s health care law, but not all are aboard

By Alan Fram  and Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 11:14 AM | Updated: June 23, 2017 - 08:43 AM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. arrives on Capitol Hill in Washington, Thursday, June 22, 2017, as Senate Republicans work on a health reform bill. Senate Republicans would cut Medicaid, end penalties for people not buying insurance and erase a raft of tax increases as part of their long-awaited plan to scuttle Barack Obama's health care law. (AP Photo/Andrew Harnik)

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