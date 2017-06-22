All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Senate Republicans unveil overhaul of Obama’s health care law, but not all are aboard

By Alan Fram  and Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 11:14 AM | Updated: June 23, 2017 - 08:43 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. arrives on Capitol Hill in Washington, Thursday, June 22, 2017, as Senate Republicans work on a health reform bill. Senate Republicans would cut Medicaid, end penalties for people not buying insurance and erase a raft of tax increases as part of their long-awaited plan to scuttle Barack Obama's health care law. (AP Photo/Andrew Harnik)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

luigis23_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing

It’s fake news, Luigi’s lovers.

tax23_05
Support high as mayor details spending for proposed income tax
tickets23_01
Ticket and lick it: Akron police handing out tickets for free ice cream to kids they see doing the right thing
hotspot24_09
Hot Spot: At Painting With a Twist, novice artists enjoy creating masterpieces sipping and socializing - 12:32 PM
Regional news briefs — June 23, 2017

MOST POPULAR