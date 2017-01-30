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Senate vote on State pick to trigger debate on Trump

By Richard Lardner
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 12:22 PM | Updated: January 30, 2017 - 01:16 PM
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FILE - In this Jan. 11, 2107 file photo, Secretary of State-designate Rex Tillerson testifies on Capitol Hill in Washington at his confirmation hearing before the Senate Foreign Relations Committee. The Senate is pressing ahead on Tillerson, with a procedural vote likely to trigger an extended debate over the presidents executive order on immigration and U.S. policy toward Russia. (AP Photo/Steve Helber, File)


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