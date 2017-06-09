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Senator: Kushner to meet with Intelligence committee staff

By Deb Riechmann
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 11:33 AM
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National Economic Council chairman Gary Cohn, left, White House Director of Social Media, Daniel Scavino Jr., senior adviser Jared Kushner, and senior adviser Steven Miller, follow President Donald Trump to board the Marine One helicopter from the South Lawn of the White House, Wednesday, June 7, 2017, in Washington, en route to Cincinnati, Ohio. (AP Photo/Jacquelyn Martin)


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