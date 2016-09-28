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Senators vote to override Obama’s veto of Sept. 11 bill

By Richard Lardner
Associated Press

Published: September 28, 2016 - 01:21 PM

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