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Sexual assault victim critical of Clinton paid by Trump ally

By Jeff Horwitz and Chad Day
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 01:07 PM
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Republican presidential candidate Donald Trump, left, listens as Kathy Shelton makes remarks before the second presidential debate with democratic presidential candidate Hillary Clinton at Washington University, Sunday, Oct. 9, 2016, in St. Louis. (AP Photo/ Evan Vucci)

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