All CATEGORIES
☰ Menu

Sexual assault victim critical of Clinton paid by Trump ally

By Jeff Horwitz and Chad Day
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 01:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Republican presidential candidate Donald Trump, left, listens as Kathy Shelton makes remarks before the second presidential debate with democratic presidential candidate Hillary Clinton at Washington University, Sunday, Oct. 9, 2016, in St. Louis. (AP Photo/ Evan Vucci)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

pug10_01
Pug love: Hundreds attend One of a Kind Pet Rescue’s Pug Fest

Marissa McClellan always wanted a pug, but when she finally adopted one from One of a Kind Pet Rescue in Akron last year, it was love at first snort.

goodnews10_bennett_01
Good News — Oct. 10
Breast cancer patient says she was mistaken for fugitive - 4:02 PM
The Latest: Actress Shailene Woodley arrested during pipeline protest - 3:53 PM
debate10_06
Tension, rancor mark debate as Clinton, Trump square off

MOST POPULAR