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Smashed windows, chaotic confrontation near inauguration site

By Jessica Gresko, Michael Biesecker And Jeff Horwitz
Associated Press

Published: January 20, 2017 - 10:04 AM | Updated: January 20, 2017 - 02:25 PM
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Police try to remove demonstrators to let people into an inauguration gate in Washington, Friday, Jan. 20, 2017, ahead of the President-elect Donald Trump inauguration. ( AP Photo/Jose Luis Magana)

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