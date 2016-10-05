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Some see Pence, post-debate, as top-of-ticket material

By Tom Beaumont
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 04:36 PM
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Republican vice-presidential nominee Indiana Gov. Mike Pence speaks at a rally on the Rockingham County Fairgrounds Wednesday, Oct. 5, 2016, in Harrisonburg, Va. (Nikki Fox/Daily News-Record via AP)

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