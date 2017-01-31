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Speaker defends Trump’s order, warns of protests

By Erica Werner
Associated Press

Published: January 31, 2017 - 11:10 AM
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House Speaker Paul Ryan of Wis., joined by House Majority Leader Kevin McCarthy of Calif., center and House Majority Whip Steve Scalise of La., meets with reporters on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Jan. 31, 2017, following GOP strategy session. Ryan gave a strong defense of President Donald Trump's refugee and immigration ban to caucus members and said he backs the executive order, which has created chaos and confusion worldwide. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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