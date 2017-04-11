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Spicer apologizes for ‘insensitive’ reference to Holocaust

By Ken Thomas and Jill Colvin
Associated Press

Published: April 11, 2017 - 03:01 PM | Updated: April 11, 2017 - 07:38 PM
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White House press secretary Sean Spicer talks to the media during the daily press briefing at the White House in Washington, Tuesday, April 11, 2017. Spicer discussed Syria, Trump's 2016 tax returns, the Easter Egg Roll and other topics. (AP Photo/Andrew Harnik)


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