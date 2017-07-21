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Spicer resigns as White House press secretary

By Ken Thomas And Julie Pace
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 12:19 PM
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White House press secretary Sean Spicer walks down the hallway during President Donald Trump's visit to the Pentagon, Thursday, July 20, 2017. White House Press Secretary Sean Spicer has resigned over hiring of new communications aide. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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