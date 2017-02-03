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State says fewer than 60,000 visas revoked under order

By Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 01:47 PM | Updated: February 3, 2017 - 02:52 PM

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