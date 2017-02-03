All CATEGORIES
☰ Menu

State says fewer than 60,000 visas revoked under order

By Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 01:47 PM | Updated: February 3, 2017 - 02:52 PM

MORE IN NEWS

Former poet laureate Rita Dove and pianist collaborate to teach Lippman students history through art - 10:12 PM

When pianist Lara Downes first read former U.S. Poet Laureate Rita Dove’s poem Testimonial seven years ago, she felt instant inspiration by the piece’s childlike tone.

Akron loses an icon: Ann Lane Gates dies at 92 - 10:12 PM
goodnews06_stjoseph
Good News — Feb. 6 - 10:13 PM
cso29cut_04
City leaders tout efforts to make ‘unaffordable’ sewer project ‘more affordable’
refugee05cutweb
Born a refugee, man finds home in U.S., Akron

MOST POPULAR