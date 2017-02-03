All CATEGORIES
☰ Menu

State says fewer than 60,000 visas revoked under order

By Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 01:47 PM | Updated: February 3, 2017 - 02:52 PM

MORE IN NEWS

refugee04cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Refugee escapes violence of Congo, fears he could be sent back - 11:10 PM

Eka Anthony never really knows if his family is safe.

summa04web
More Summa litigation moving forward after health system CEO resigns - 11:10 PM
ljff04cut_02
LeBron James Family Foundation surprises East JROTC with uniform drop - 9:43 PM
iran04cut_01
Trump hits Iran with new sanctions for missile test; U.S. judge temporarily blocks Trump’s travel ban nationwide - 11:10 PM
trump04cut
Trump takes first step to scale back financial regulations - 11:10 PM

MOST POPULAR