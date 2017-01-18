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Study shows Facebook’s growth as campaign news source

By David Bauder
Associated Press

Published: January 18, 2017 - 03:52 PM
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FILE - In this May 16, 2012, file photo, the Facebook logo is displayed on an iPad in Philadelphia. Facebook was the top non-television source for election news cited by supporters of both candidates, according to a survey by the Pew Research Center. The social media site's import as a driver of political news has been underscored by the lingering controversy of people using it to spread false news stories. (AP Photo/Matt Rourke, File)


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