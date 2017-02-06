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Supreme Court pick meets with Dems as GOP applies pressure

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: February 6, 2017 - 01:53 PM
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FILE - In this Jan. 31, 2017 file photo, Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch speaks in the East Room of the White House in Washington. In a decade as a federal appeals court judge, Gorsuch has criticized courts for giving too much power to government agencies that enforce the nations labor and employment laws. He's also backed curbs on some class-action lawsuits as lawyer in private practice. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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