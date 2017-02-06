All CATEGORIES
☰ Menu

Supreme Court pick meets with Dems as GOP applies pressure

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: February 6, 2017 - 01:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Jan. 31, 2017 file photo, Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch speaks in the East Room of the White House in Washington. In a decade as a federal appeals court judge, Gorsuch has criticized courts for giving too much power to government agencies that enforce the nations labor and employment laws. He's also backed curbs on some class-action lawsuits as lawyer in private practice. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


MORE IN NEWS

fairlawn06cut PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Developer proposes new restaurants, retail in Fairlawn - 7:04 PM

FAIRLAWN: A developer is proposing to tear down an aging shopping center along West Market Street and construct a new 9,400-square-foot building for two restaurants and a retail store.

a1city06cut
Akron Mayor Dan Horrigan stakes legacy on growing population
gatesobit06_04
Akron loses an icon: Ann Lane Gates dies at 92
concert06_02
Former poet laureate Rita Dove and pianist collaborate to teach Lippman students history through art
Bob Dyer: Planes, clowns and condoms - 5:45 PM

MOST POPULAR