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Tens of thousands rally, march in nationwide anti-Trump protests for fourth day

By Robert Jablon and William Mathis
Associated Press

Published: November 13, 2016 - 12:05 AM
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Protester Sonja Spray carries a sign reading "WOMEN are NO JOKE" in Chicago's Millennium Park on Saturday. Several hundred people joined a Chicago demonstration to protest the election of Donald Trump as president. (AP Photo/Carla K. Johnson)


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