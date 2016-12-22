Associated Press
The Latest: 26 people still hospitalized after Berlin attack December 22,2016 05:05 PM GMT Associated Press Copyright ��� 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVSTElOOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIHRoZSBkZWFkbHkgdHJ1Y2sgYXR0YWNrIG9uIGEgQmVy bGluIENocmlzdG1hcyBtYXJrZXQgKGFsbCB0aW1lcyBsb2NhbCk6PC9wPjxwPjU6MjUgcC5tLjwv cD48cD5CZXJsaW4mIzgyMTc7cyBzdGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50IHNheXMgMTIgcGVvcGxlIGFyZSBz dGlsbCBiZWluZyB0cmVhdGVkIGZvciBzZXZlcmUgaW5qdXJpZXMgYWZ0ZXIgTW9uZGF5IG5pZ2h0 JiM4MjE3O3MgdHJ1Y2sgYXR0YWNrIG9uIGEgQ2hyaXN0bWFzIG1hcmtldCwgYW5kIHRoYXQgYW4g dW5zcGVjaWZpZWQgbnVtYmVyIG9mIHRoZW0gYXJlIHN0aWxsIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlv bi48L3A+PHA+QW5vdGhlciAxNCBwZW9wbGUgd2l0aCBsZXNzIHNlcmlvdXMgaW5qdXJpZXMgd2Vy ZSBhbHNvIHN0aWxsIGhvc3BpdGFsaXplZCwgd2hpbGUgMzAgb3RoZXJzIGhhdmUgYmVlbiBkaXNj aGFyZ2VkLjwvcD48cD5Ud2VsdmUgcGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkIGluIHRoZSBhdHRhY2suPC9w PjxwPkJlcmxpbiYjODIxNztzIHN0YXRlIGhlYWx0aCBtaW5pc3RyeSBvbiBUaHVyc2RheSByYWlz ZWQgdGhlIG51bWJlciBvZiBtYXJrZXQgYXR0YWNrIHZpY3RpbXMgdHJlYXRlZCBpbiBCZXJsaW4g aG9zcGl0YWxzIHRvIDU2LCB1cCBmcm9tIDQ4LiBJdCBzYWlkIHNvbWUgdmljdGltcyBoYWQgcmVh Y2hlZCBob3NwaXRhbHMgb24gdGhlaXIgb3duIGFmdGVyIHRoZSBhdHRhY2suPC9wPjxwPiYjODIx MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD41OjEwIHAubS48L3A+PHA+SXRhbGlhbiBhdXRob3JpdGll cyBzYXkgdGhlIFR1bmlzaWFuIGZ1Z2l0aXZlIGluIHRoZSBCZXJsaW4gQ2hyaXN0bWFzIG1hcmtl dCB0cnVjayBhdHRhY2sgd2FzIGEgcHJvYmxlbSBpbm1hdGUgd2hlbiBoZSB3YXMgaW4gSXRhbHku PC9wPjxwPlRoZSBJdGFsaWFuIGp1c3RpY2UgbWluaXN0cnkgb24gVGh1cnNkYXkgY29uZmlybWVk IG1lZGlhIHJlcG9ydHMgdGhhdCAyNC15ZWFyLW9sZCBBbmlzIEFtcmkgd2FzIHJlcGVhdGVkbHkg YWRtb25pc2hlZCBhbmQgdHJhbnNmZXJyZWQgYW1vbmcgU2ljaWxpYW4gcHJpc29ucyBmb3IgYmFk IGNvbmR1Y3QuIFByaXNvbiByZWNvcmRzIHNheSBoZSBidWxsaWVkIGlubWF0ZXMgYW5kIHRyaWVk IHRvIHNwYXJrIGluc3VycmVjdGlvbnMuPC9wPjxwPkluIGFsbCwgQW1yaSB3YXMgaGVsZCBpbiBz aXggZGlmZmVyZW50IHByaXNvbnMgb24gU2ljaWx5LCB3aGVyZSBoZSBzZXJ2ZWQgMyAmIzE4OTsg eWVhcnMgZm9yIHNldHRpbmcgYSBmaXJlIGF0IGEgcmVmdWdlZSBjZW50ZXIgYW5kIG1ha2luZyB0 aHJlYXRzLCBhbW9uZyBvdGhlciBjaGFyZ2VzLjwvcD48cD5CdXQgSXRhbHkgYXBwYXJlbnRseSBy ZWNvcmRlZCBubyBzaWducyB0aGF0IEFtcmkgd2FzIGJlY29taW5nIHJhZGljYWxpemVkIHRvIGVt YnJhY2UgZXh0cmVtaXN0IHZpb2xlbmNlLjwvcD48cD5BbXJpIHJlYWNoZWQgSXRhbHkgaW4gMjAx MSwgYWxvbmcgd2l0aCB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiB5b3VuZyBUdW5pc2lhbiBtZW4gd2hv IGFycml2ZWQgYnkgYm9hdCBkdXJpbmcgdGhlIEFyYWIgU3ByaW5nIHJldm9sdXRpb25zLjwvcD48 cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NDoxMCBwLm0uPC9wPjxwPkdlcm1hbnkmIzgy MTc7cyBpbnRlcmlvciBtaW5pc3RlciBoYXMgY29uZmlybWVkIHRoYXQgZmluZ2VycHJpbnRzIG9m IHRoZSBUdW5pc2lhbiBtYW4gYmVpbmcgc291Z2h0IG92ZXIgdGhlIEJlcmxpbiB0cnVjayBhdHRh Y2sgaGF2ZSBiZWVuIGZvdW5kIGluIHRoZSB2ZWhpY2xlJiM4MjE3O3MgY2FiLjwvcD48cD5NaW5p c3RlciBUaG9tYXMgZGUgTWFpemllcmUgc2F5cyB0aGUgZmluZ2VycHJpbnQgZGlzY292ZXJ5IHN0 cmVuZ3RoZW5zIEdlcm1hbnkmIzgyMTc7cyBjYXNlIGxpbmtpbmcgdGhlIFR1bmlzaWFuIHRvIE1v bmRheSYjODIxNztzIGF0dGFjay48L3A+PHA+R2VybWFuIGF1dGhvcml0aWVzIG9uIFdlZG5lc2Rh eSBpc3N1ZWQgYSB3YW50ZWQgbm90aWNlIGZvciBBbmlzIEFtcmksIGRlc2NyaWJpbmcgaGltIGFz IHBvdGVudGlhbGx5IHZpb2xlbnQgYW5kIGFybWVkLjwvcD48cD5EZSBNYWl6aWVyZSB3YXMgc3Bl YWtpbmcgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXIgdmlzaXRpbmcgdGhlIEZlZGVyYWwgQ3JpbWluYWwgUG9saWNl IE9mZmljZSBhbG9uZ3NpZGUgQ2hhbmNlbGxvciBBbmdlbGEgTWVya2VsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7 JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NCBwLm0uPC9wPjxwPkJyaXRpc2ggUHJpbWUgTWluaXN0ZXIg VGhlcmVzYSBNYXkgaGFzIHVyZ2VkIEJyaXRvbnMgbm90IHRvIGxldCB0aGUgQmVybGluIGF0dGFj ayBkZXRlciB0aGVtIGZyb20gZW5qb3lpbmcgdGhlIGZlc3RpdmUgc2Vhc29uLjwvcD48cD5TaGUg dG9sZCB0aGUgRXZlbmluZyBTdGFuZGFyZCBuZXdzcGFwZXIgaW4gTG9uZG9uOiAmIzgyMjA7SXQg aXMgaW1wb3J0YW50LCBJIHRoaW5rLCB0aGF0IHdlIHNlbmQgYSB2ZXJ5IGNsZWFyIG1lc3NhZ2Ug dGhhdCB3ZSB3aWxsIG5vdCBiZSBjb3dlZCBieSB0aGUgdGVycm9yaXN0cywgdGhhdCB3ZSB3aWxs IGNhcnJ5IG9uIHdpdGggb3VyIGxpdmVzIGFzIHVzdWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxz IHNheSBzZWN1cml0eSBtZWFzdXJlcyBoYXZlIGJlZW4gdGlnaHRlbmVkIGFjcm9zcyBCcml0YWlu IGFzIHBvbGljZSByZXZpZXcgdGhlaXIgb3duIGFudGktdGVycm9yIGVmZm9ydHMgZm9yIHRoZSBm ZXN0aXZlIHBlcmlvZCBmb2xsb3dpbmcgTW9uZGF5JiM4MjE3O3MgYXR0YWNrIGluIEJlcmxpbi4g QXJtZWQgcG9saWNlIGhhdmUgYXBwZWFyZWQgaW4gYnVzeSBMb25kb24gbG9jYXRpb25zIHN1Y2gg YXMgc3Vid2F5IHN0YXRpb25zIGluIHJlY2VudCBkYXlzLjwvcD48cD5UaGUgb2ZmaWNpYWwgdGhy ZWF0IGxldmVsIGluIHRoZSBVLksuIGhhcyBub3QgY2hhbmdlZCwgcmVtYWluaW5nIGF0IHNldmVy ZSwgbWVhbmluZyBhbiBhdHRhY2sgaXMgc2VlbiBhcyBoaWdobHkgbGlrZWx5LjwvcD48cD4mIzgy MTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Mzo0MCBwLm0uPC9wPjxwPlRoZSBtb3RoZXIgb2YgYSBU dW5pc2lhbiBmdWdpdGl2ZSB3YW50ZWQgb3ZlciBCZXJsaW4mIzgyMTc7cyBDaHJpc3RtYXMgbWFy a2V0IGF0dGFjayBzYXlzIGhlIGhhZCBzaG93biBubyBzaWducyBvZiByYWRpY2FsaXphdGlvbiBh bmQgc2hlJiM4MjE3O3MgcXVlc3Rpb25pbmcgd2hldGhlciBoZSByZWFsbHkgZHJvdmUgYSB0cnVj ayB0aHJvdWdoIGEgaG9saWRheSBjcm93ZCBvciBpcyBqdXN0IGEgc2NhcGVnb2F0LjwvcD48cD5T cGVha2luZyBpbiB0aGUgdG93biBvZiBPdWVzbGF0aWEgaW4gY2VudHJhbCBUdW5pc2lhLCBOb3Vy IEVsIEhvdWRhIEhhc3Nhbmkgc2F5cyBwb3ZlcnR5IGRyb3ZlIGhlciBzb24gQW5pcyBBbXJpIHRv IHN0ZWFsIGFuZCB0byB0cmF2ZWwgaWxsZWdhbGx5IHRvIEV1cm9wZS48L3A+PHA+U2hlIHNheXMg QW1yaSBzcGVudCB0aW1lIGluIGFuIEl0YWxpYW4gcHJpc29uIGFuZCBTd2l0emVybGFuZCBiZWZv cmUgcmVhY2hpbmcgR2VybWFueSwgd2hlcmUgaGUgaXMgbm93IHRoZSB0b3Agc3VzcGVjdCBpbiBh IHRydWNrIHJhbXBhZ2UgTW9uZGF5IHRoYXQga2lsbGVkIDEyIHBlb3BsZS48L3A+PHA+SGlzIG1v dGhlciB0b2xkIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIG9uIFRodXJzZGF5OiAmIzgyMjA7SSB3YW50 IHRoZSB0cnV0aCB0byBiZSByZXZlYWxlZCBhYm91dCBteSBzb24uIElmIGhlIGlzIHRoZSBwZXJw ZXRyYXRvciBvZiB0aGUgYXR0YWNrLCBsZXQgaGltIGFzc3VtZSBoaXMgcmVzcG9uc2liaWxpdGll cyBhbmQgSSYjODIxNztsbCByZW5vdW5jZSBoaW0gYmVmb3JlIEdvZC4gSWYgaGUgZGlkbiYjODIx Nzt0IGRvIGFueXRoaW5nLCBJIHdhbnQgbXkgc29uJiM4MjE3O3MgcmlnaHRzIHRvIGJlIHJlc3Rv cmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hlIHNheXMgVHVuaXNpYW4gcG9saWNlIHRvb2sgYXdheSBoZXIg dGVsZXBob25lIFdlZG5lc2RheSBhbmQgYXJlIHN0dWR5aW5nIGhlciBjb21tdW5pY2F0aW9ucyB3 aXRoIGhlciBzb24uPC9wPjxwPlNoZSBzYWlkOiAmIzgyMjA7V2hlbiBoZSB0YWxrZWQgaGUgd2Fz IG5vcm1hbC4gVGhlcmUgd2FzIG5vIHNpZ24gb2YgcmFkaWNhbGl6YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48 cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MzoxNSBwLm0uPC9wPjxwPkEgU3RhdGUgRGVw YXJ0bWVudCBvZmZpY2lhbCBzYXlzIHR3byBVLlMuIGNpdGl6ZW5zIGFyZSBhbW9uZyB0aGUgNDgg cGVvcGxlIGluanVyZWQgaW4gdGhlIGF0dGFjayBvbiBhIENocmlzdG1hcyBtYXJrZXQgaW4gQmVy bGluIHRoYXQgbGVmdCAxMiBvdGhlcnMgZGVhZC48L3A+PHA+RGVwYXJ0bWVudCBzcG9rZXNtYW4g Sm9obiBLaXJieSBwcm92aWRlZCBubyBmdXJ0aGVyIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIHRoZSBBbWVyaWNh bnMsIGJ1dCBhZGRlZCB0aGF0IHRoZSBVLlMuIGNvbnRpbnVlcyB0byB3b3JrIHdpdGggR2VybWFu IGF1dGhvcml0aWVzIHRvIGFzc2lzdCBhbnkgb3RoZXIgVS5TLiBjaXRpemVucyBpbmp1cmVkIGlu IHRoZSBNb25kYXkgZXZlbmluZyBhdHRhY2suPC9wPjxwPlRoZSBCZXJsaW4gbWFya2V0IHJlb3Bl bmVkIFRodXJzZGF5IHdpdGggZXh0cmEgc2VjdXJpdHkuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIGFjcm9z cyBFdXJvcGUgYXJlIHNjcmFtYmxpbmcgdG8gdHJhY2sgZG93biBhIFR1bmlzaWFuIG1hbiBzdXNw ZWN0ZWQgb2YgZHJpdmluZyBhIHRydWNrIGludG8gdGhlIENocmlzdG1hcyBtYXJrZXQuIEdlcm1h biBhdXRob3JpdGllcyBhcmUgb2ZmZXJpbmcgYSAkMTA1LDAwMCByZXdhcmQgZm9yIGluZm9ybWF0 aW9uIGxlYWRpbmcgdG8gdGhlIGFycmVzdCBvZiAyNC15ZWFyLW9sZCBBbmlzIEFtcmksIHdobyB0 aGV5IHNheSBjb3VsZCBiZSAmIzgyMjA7dmlvbGVudCBhbmQgYXJtZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5P bmUgb2YgaGlzIGJyb3RoZXJzIGlzIHVyZ2luZyBBbXJpIHRvIHR1cm4gaGltc2VsZiBpbi48L3A+ PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjE6MjAgcC5tLjwvcD48cD5HZXJtYW4gbWVk aWEgYXJlIHJlcG9ydGluZyB0aGF0IHRoZSBmaW5nZXJwcmludHMgb2YgVHVuaXNpYW4gc3VzcGVj dCBBbmlzIEFtcmkgaGF2ZSBiZWVuIGZvdW5kIG9uIHRoZSB0cnVjayB0aGF0IHdhcyBkcml2ZW4g aW50byBhIENocmlzdG1hcyBtYXJrZXQgaW4gQmVybGluLjwvcD48cD5EYWlseSBuZXdzcGFwZXIg U3VlZGRldXRzY2hlIFplaXR1bmcgYW5kIGJyb2FkY2FzdGVycyBORFIgYW5kIFdEUiByZXBvcnRl ZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IEFtcmkmIzgyMTc7cyBmaW5nZXJwcmludHMgd2VyZSBmb3VuZCBvbiB0 aGUgZHJpdmVyJiM4MjE3O3MgZG9vciBvZiB0aGUgUG9saXNoLXJlZ2lzdGVyZWQgdHJ1Y2suIFRo ZSBkYWlseSBCZXJsaW5lciBaZWl0dW5nIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgaGlzIGZpbmdlcnByaW50cyB3 ZXJlIGZvdW5kIG9uIHRoZSBzdGVlcmluZyB3aGVlbC48L3A+PHA+TmVpdGhlciByZXBvcnQgbmFt ZWQgc291cmNlcy4gRmVkZXJhbCBwcm9zZWN1dG9ycywgd2hvIGFyZSBsZWFkaW5nIHRoZSBpbnZl c3RpZ2F0aW9uLCBjb3VsZCBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgYmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudC48 L3A+PHA+R2VybWFuIGF1dGhvcml0aWVzIGlzc3VlZCBhIHdhbnRlZCBub3RpY2UgZm9yIEFtcmkg b24gV2VkbmVzZGF5IGFuZCBvZmZlcmVkIGEgcmV3YXJkIG9mIHVwIHRvIDEwMCwwMDAgZXVyb3Mg KCQxMDUsMDAwKSBmb3IgaW5mb3JtYXRpb24gbGVhZGluZyB0byBoaXMgYXJyZXN0LiBBIGRvY3Vt ZW50IGJlbG9uZ2luZyB0byBBbXJpIHdhcyBmb3VuZCBpbiB0aGUgY2FiIG9mIHRoZSB0cnVjay48 L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjE6MTUgcC5tLjwvcD48cD5JdGFseSYj ODIxNztzIGZvcmVpZ24gbWluaXN0ZXIgc2F5cyBhbiBJdGFsaWFuIHdvbWFuIGhhcyBiZWVuIGNv bmZpcm1lZCBhcyBhbW9uZyB0aGUgZGVhZCBpbiB0aGUgQmVybGluIG1hcmtldCBhdHRhY2suPC9w PjxwPkFuZ2VsaW5vIEFsZmFubyBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IFRodXJzZGF5IHRoYXQgR2Vy bWFuIG1hZ2lzdHJhdGVzIGhhdmUgaW5mb3JtZWQgSXRhbGlhbiBhdXRob3JpdGllcyB0aGF0ICYj ODIyMDsmIzgyMTc7dGhlcmUgaXMgY2VydGFpbnR5JiM4MjIxOyBGYWJyaXppYSBEaSBMb3Jlbnpv LCAzMSwgaXMgYW1vbmcgdGhlIDEyIHBlb3BsZSB3aG8gcGVyaXNoZWQgd2hlbiBhIHRydWNrIHBs b3dlZCB0aHJvdWdoIHRoZSBDaHJpc3RtYXMgbWFya2V0IG9uIE1vbmRheS48L3A+PHA+UmVsYXRp dmVzIGhhZCBnb25lIHRvIEJlcmxpbiBlYXJsaWVyIHRoaXMgd2VlayBmb3IgRE5BIHRlc3Rpbmcg dG8gaGVscCBpZGVudGlmaWNhdGlvbiBwcm9jZXNzZXMgZm9yIHRoZSB3b21hbiwgd2hvIGhhZCB3 b3JrZWQgYW5kIGxpdmVkIGluIEJlcmxpbiBmb3Igc2V2ZXJhbCB5ZWFycy48L3A+PHA+UmVsYXRp dmVzIGhhdmUgc2FpZCBEaSBMb3JlbnpvIHdhcyBzaG9wcGluZyBmb3IgcHJlc2VudHMgdG8gYnJp bmcgZm9yIENocmlzdG1hcyBhdCBoZXIgaG9tZSB0b3duIG9mIFN1bG1vbmEsIGluIEl0YWx5JiM4 MjE3O3MgQXBlbm5pbmUgTW91bnRhaW5zLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+ PHA+MTE6MzAgYS5tLjwvcD48cD5UaGUgQmVybGluIENocmlzdG1hcyBtYXJrZXQgdGhhdCB3YXMg YXR0YWNrZWQgaGFzIHJlb3BlbmVkIHRvIHRoZSBwdWJsaWMgdGhyZWUgZGF5cyBhZnRlciBhIGRl YWRseSB0cnVjayBhdHRhY2sga2lsbGVkIDEyIHBlb3BsZSBhbmQgaW5qdXJlZCA0OC4gQ29uY3Jl dGUgYmxvY2tzIGhhdmUgYmVlbiBwdXQgaW4gcGxhY2UgYXQgdGhlIHJvYWRzaWRlIHRvIGhlaWdo dGVuIHNlY3VyaXR5LjwvcD48cD5Pcmdhbml6ZXJzIGRlY2lkZWQgdG8gcmVvcGVuIHRoZSBtYXJr ZXQgbmV4dCB0byB0aGUgY2VudHJhbCBLYWlzZXIgV2lsaGVsbSBNZW1vcmlhbCBDaHVyY2gsIHRo b3VnaCB3aXRob3V0IHBhcnR5IG11c2ljIG9yIGJyaWdodCBsaWdodGluZy48L3A+PHA+QmVybGlu ZXJzIGFuZCB2aXNpdG9ycyBoYXZlIGxhaWQgY2FuZGxlcyBhbmQgZmxvd2VycyBhdCB0aGUgc2l0 ZSBpbiB0cmlidXRlLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+OToxNSBhLm0u PC9wPjxwPkEgYnJvdGhlciBvZiB0aGUgZnVnaXRpdmUgVHVuaXNpYW4gc3VzcGVjdGVkIGluIEJl cmxpbiYjODIxNztzIGRlYWRseSBDaHJpc3RtYXMgbWFya2V0IGF0dGFjayBpcyB1cmdpbmcgQW5p cyBBbXJpIHRvIHR1cm4gaGltc2VsZiBpbiB0byBwb2xpY2UuPC9wPjxwPkFtcmkmIzgyMTc7cyBm YW1pbHkgbWVtYmVycywgc3BlYWtpbmcgZnJvbSBoaXMgaG9tZXRvd24gb2YgT3Vlc2xhdGlhIGlu IGNlbnRyYWwgVHVuaXNpYSwgd2VyZSBzaGFrZW4gdG8gbGVhcm4gaGUmIzgyMTc7cyB0aGUgcHJp bWUgc3VzcGVjdCBpbiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyB0cnVjayBhdHRhY2ssIHdoaWNoIGtpbGxlZCAx Mi48L3A+PHA+QW1yaSwgd2hvIHR1cm5lZCAyNCBvbiBUaHVyc2RheSwgbGVmdCBUdW5pc2lhIHll YXJzIGFnbyBmb3IgRXVyb3BlIGJ1dCBoYWQgYmVlbiBpbiByZWd1bGFyIGNvbnRhY3Qgd2l0aCBo aXMgYnJvdGhlcnMgdmlhIEZhY2Vib29rIGFuZCBwaG9uZS48L3A+PHA+QnJvdGhlciBXYWxpZCBB bXJpIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MsICYjODIyMDtJIGFzayBoaW0gdG8gdHVybiBo aW1zZWxmIGludG8gdGhlIHBvbGljZS4gSWYgaXQgaXMgcHJvdmVkIHRoYXQgaGUgaXMgaW52b2x2 ZWQsIHdlIGRpc3NvY2lhdGUgb3Vyc2VsdmVzIGZyb20gaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XYWxpZCBz YWlkIEFuaXMgbWF5IGhhdmUgYmVlbiByYWRpY2FsaXplZCBpbiBwcmlzb24gaW4gSXRhbHksIHdo ZXJlIGhlIHdlbnQgYWZ0ZXIgbGVhdmluZyBUdW5pc2lhIGluIHRoZSB3YWtlIG9mIHRoZSBBcmFi IFNwcmluZyB1cHJpc2luZ3MuPC9wPjxwPiYjODIxMjsgVGhpcyBpdGVtIGNvcnJlY3RzIHRoZSBu YW1lIG9mIHRoZSBicm90aGVyIHdobyBpcyBxdW90ZWQgdG8gV2FsaWQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsm IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD44OjUwIGEubS48L3A+PHA+SXNyYWVsJiM4MjE3O3MgRm9yZWln biBNaW5pc3RyeSBzYXlzIGFuIElzcmFlbGkgd29tYW4gaGFzIGJlZW4gaWRlbnRpZmllZCBhcyBv bmUgb2YgdGhlIHZpY3RpbXMgb2YgdGhlIEJlcmxpbiBDaHJpc3RtYXMgbWFya2V0IGF0dGFjay48 L3A+PHA+Rm9yZWlnbiBNaW5pc3RyeSBzcG9rZXNtYW4gRW1tYW51ZWwgTmFoc2hvbiBzYWlkIFRo dXJzZGF5IHRoYXQgRGFsaWEgRWx5YWtpbSB3YXMgYW1vbmcgdGhvc2Uga2lsbGVkIGluIHRoZSBh dHRhY2suIEVseWFraW0gd2FzIHZpc2l0aW5nIEJlcmxpbiB3aXRoIGhlciBodXNiYW5kIFJhbWkg YW5kIGhhZCBiZWVuIG1pc3Npbmcgc2luY2UgdGhlIGF0dGFjay4gSGVyIGh1c2JhbmQgd2FzIHNl cmlvdXNseSB3b3VuZGVkIGluIHRoZSBhdHRhY2sgYnV0IGlzIG5vdyBzdGFibGUuPC9wPjxwPlRo ZSBjb3VwbGUsIGluIHRoZWlyIDYwcywgYXJlIGZyb20gdGhlIGNlbnRyYWwgSXNyYWVsaSBjaXR5 IG9mIEhlcnpsaXlhLjwvcD48cD5Nb3NoZSBFZ296LCBhIGxvbmd0aW1lIGZyaWVuZCwgZGVzY3Jp YmVkIERhbGlhIGFzIGEgJiM4MjIwO2dvb2Qgc291bC4mIzgyMjE7IEhlIHRvbGQgSXNyYWVsaSBB cm15IFJhZGlvICYjODIyMDt0aGV5IGxvdmVkIHRvIHRyYXZlbCwgZXNwZWNpYWxseSBhcm91bmQg Q2hyaXN0bWFzIHRpbWUuJiM4MjIxOyBIZSBzYWlkIGhlIHdhcyBmb2xsb3dpbmcgdGhlaXIgdHJp cCB0byBCZXJsaW4gdGhyb3VnaCBoZXIgcG9zdHMgb24gRmFjZWJvb2suPC9wPjxwPlRoZSB0cnVj ayBhdHRhY2sgTW9uZGF5IG5pZ2h0IGluIEJlcmxpbiBsZWZ0IDEyIHBlb3BsZSBkZWFkIGFuZCA0 OCBpbmp1cmVkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+ODo0MCBhLm0uPC9w PjxwPkF1dGhvcml0aWVzIGFjcm9zcyBFdXJvcGUgYXJlIHNjcmFtYmxpbmcgdG8gZmluZCBhIFR1 bmlzaWFuIG1hbiB3YW50ZWQgYXMgYSBzdXNwZWN0IGluIE1vbmRheSYjODIxNztzIGF0dGFjayBv biBhIENocmlzdG1hcyBtYXJrZXQgaW4gQmVybGluLjwvcD48cD5UaGUgc2VhcmNoIHByb21wdGVk IHBvbGljZSBpbiBEZW5tYXJrIHRvIHNlYXJjaCBhIFN3ZWRlbi1ib3VuZCBmZXJyeSBpbiB0aGUg cG9ydCBvZiBHcmVuYWEgYWZ0ZXIgcmVjZWl2aW5nIHRpcHMgdGhhdCBzb21lb25lIHJlc2VtYmxp bmcgc3VzcGVjdCBBbmlzIEFtcmkgaGFkIGJlZW4gc2VlbiB0aGVyZS4gQnV0IHBvbGljZSBzYWlk IFRodXJzZGF5IHRoZXkgZm91bmQgbm90aGluZyBpbmRpY2F0aW5nIGhpcyBwcmVzZW5jZS48L3A+ PHA+R2VybWFuIGF1dGhvcml0aWVzIGlzc3VlZCBhIHdhbnRlZCBub3RpY2UgZm9yIEFtcmkgb24g V2VkbmVzZGF5IGFuZCBvZmZlcmVkIGEgcmV3YXJkIG9mIHVwIHRvIDEwMCwwMDAgZXVyb3MgKCQx MDQsMDAwKSBmb3IgaW5mb3JtYXRpb24gbGVhZGluZyB0byBoaXMgYXJyZXN0LjwvcD48cD5HZXJt YW4gb2ZmaWNpYWxzIGhhZCBkZWVtZWQgQW1yaSwgd2hvIGFycml2ZWQgaW4gdGhlIGNvdW50cnkg bGFzdCB5ZWFyLCBhIHBvdGVudGlhbCB0aHJlYXQgbG9uZyBiZWZvcmUgdGhlIGF0dGFjay4gVGhl eSBoYWQgYmVlbiB0cnlpbmcgdG8gZGVwb3J0IGhpbSBhZnRlciBoaXMgYXN5bHVtIGFwcGxpY2F0 aW9uIHdhcyByZWplY3RlZCwgYW5kIHBvbGl0aWNpYW5zIGFyZSBiaWNrZXJpbmcgb3ZlciB3aGF0 IGNvbnNlcXVlbmNlcyBzaG91bGQgYmUgZHJhd24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.