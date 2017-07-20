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The Latest: Analysts say new bill would leave 22M uninsured

By Erica Werner And Alan Fram
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 07:06 AM | Updated: July 20, 2017 - 12:59 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. gestures while speaking at a news conference on Capitol Hill in Washington, Tuesday, July 18, 2017. President Donald Trump blasted congressional Democrats and "a few Republicans" over the collapse of the GOP effort to rewrite the Obama health care law. too. (AP Photo/Andrew Harnik)


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