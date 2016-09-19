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The Latest: Clinton pushes for everyone to vote September 19,2016 07:36 PM GMT Associated Press Copyright ��� 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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