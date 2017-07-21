All CATEGORIES
☰ Menu

The Latest: Conway says probing Mueller staff is ’fair’

Associated Press

Published: July 21, 2017 - 09:52 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this June 21, 2017 file photo, special counsel Robert Mueller departs after a closed-door meeting with members of the Senate Judiciary Committee about Russian meddling in the election and possible connection to the Trump campaign, at the Capitol in Washington. President Donald Trump's legal team is evaluating potential conflicts of interest among members of Mueller's investigative team, according to three people with knowledge of the matter. The revelations come as Mueller's probe into Russias election meddling appears likely to include some of the Trump family's business ties. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


MORE IN NEWS

Pro Football Hall of Fame Enshrinement festivities beginning already; Community Parade steps off in Canton on Sunday - 2:38 PM

The Community Parade in downtown Canton, an annual event preceding the Pro Football Hall of Fame Enshrinement Week, will step off at 2:30 p.m. Sunday.

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies - 12:28 PM
New rooftop patio offers a different view of Barberton downtown
Akron seek brothers who allegedly fired shots at man
culp23_web
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them

MOST POPULAR