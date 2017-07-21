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The Latest: Conway says probing Mueller staff is ’fair’

Associated Press

Published: July 21, 2017 - 09:52 AM
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FILE - In this June 21, 2017 file photo, special counsel Robert Mueller departs after a closed-door meeting with members of the Senate Judiciary Committee about Russian meddling in the election and possible connection to the Trump campaign, at the Capitol in Washington. President Donald Trump's legal team is evaluating potential conflicts of interest among members of Mueller's investigative team, according to three people with knowledge of the matter. The revelations come as Mueller's probe into Russias election meddling appears likely to include some of the Trump family's business ties. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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