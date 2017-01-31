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The Latest: Dems use obscure rule to delay Sessions vote, Chao confirmed as Transportation secretary

Associated Press

Published: January 31, 2017 - 10:56 AM | Updated: January 31, 2017 - 01:57 PM
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Attorney General-designate Sen. Jeff Sessions, R-Ala. leaves his office on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Jan. 31, 2017, as the Senate Judiciary Committee prepares to advance his nomination. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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