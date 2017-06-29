The Latest: Even Fox is giving Trump tweets a tough look

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIExhdGVzdCBvbiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgdHdlZXQgYWJvdXQgY2FibGUgVFYgaG9zdCBNaWthIEJyemV6aW5za2kgKGFsbCB0aW1lcyBs
b2NhbCk6PC9wPjxwPjM6NDAgcC5tLjwvcD48cD5QcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgdHdlZXRzIGFyZSBnZXR0aW5nIHRvdWdoIGNvdmVyYWdlIGF0IEZveCBOZXdzIENoYW5uZWws
IGEgdXN1YWxseSBmcmllbmRseSBtZWRpYSBvdXRsZXQuIEFuY2hvciBTaGVwYXJkIFNtaXRoIGxl
ZCBoaXMgYWZ0ZXJub29uIG5ld3NjYXN0IHdpdGggVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhY3Rpb25zLCB3aGlj
aCBoZSBzYWlkICYjODIyMDtzb21lIGNyaXRpY3MgYXJlIGNhbGxpbmcgc2V4aXN0IGN5YmVyYnVs
bHlpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBpbnRlcnZpZXdlZCAmIzgyMjA7TWVkaWEgQnV6eiYjODIy
MTsgaG9zdCBIb3dhcmQgS3VydHogd2hvIG5vdGVkIHRoYXQgVHJ1bXAgZnJlcXVlbnRseSBwdW5j
aGVzIGJhY2sgYXQgY3JpdGljcywgYnV0IHRoYXQgJiM4MjIwO3RoaXMgaXMgYSBwdW5jaCB3aGVy
ZSBoZSBoYXMgYWN0dWFsbHkgd291bmRlZCBoaW1zZWxmLiYjODIyMTsgS3VydHogc2FpZCB0aGF0
ICYjODIyMDtpdCYjODIxNztzIHBlcmZlY3RseSBjbGVhciB0byBwZW9wbGUgd2hvIGFyZSBub3Qg
cGFpZCB0byBkZWZlbmQgaGltIHRoYXQgaGUgY3Jvc3NlZCBhIGxpbmUuJiM4MjIxOyBIZSBzYWlk
IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBjYW4mIzgyMTc7dCBibGFtZSB0aGUgbWVkaWEgZm9yIGhhcnNoIGNv
dmVyYWdlIHNpbmNlIGl0IGJyb3VnaHQgdGhlIGlzc3VlIG9uIGl0c2VsZi48L3A+PHA+U21pdGgg
YWxzbyB0b29rIHRoZSB1bnVzdWFsIHN0ZXAgb2YgcmVhZGluZyB0aHJlZSBlbWFpbHMgZnJvbSB2
aWV3ZXJzIHdobyBjcml0aWNpemVkIGhpbSBmb3IgaGlzIGNvdmVyYWdlIG9mIHRoZSBzdG9yeS48
L3A+PHA+SGUgc2FpZCBvbmUgcmVhZGVyIHdyb3RlIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYSB0aGF0ICYjODIy
MDtTaGVwIGlzIGEgbGliZXJhbCBoZW1vcnJob2lkJiM4MjIxOyB3aG8gd291bGQgYmV0dGVyIGZp
dCBvbiBNU05CQy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjE6MTAgcC5tLjwv
cD48cD5Db25ncmVzc2lvbmFsIFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBEZW1vY3JhdHMgYXJlIHNwZWFraW5n
IGFzIG9uZSBpbiBjcml0aWNpemluZyBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY3J1
ZGUgdHdlZXQgYWJvdXQgYSBmZW1hbGUgY2FibGUgVFYgYW5jaG9yLjwvcD48cD5Ib3VzZSBEZW1v
Y3JhdGljIGxlYWRlciBOYW5jeSBQZWxvc2kgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgVGh1cnNkYXkgdGhhdCBU
cnVtcCYjODIxNztzIHR3ZWV0ICYjODIyMDtyZWFsbHkgc2FkZGVucyBtZSBiZWNhdXNlIGl0IGlz
IHNvIGJlbmVhdGggdGhlIGRpZ25pdHkgb2YgdGhlIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0
YXRlcyB0byBlbmdhZ2UgaW4gc3VjaCBiZWhhdmlvci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNoZSBzYXlzIGl0
IHdhcyAmIzgyMjA7YmxhdGFudGx5IHNleGlzdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklsbGlub2lzIFJlcHVi
bGljYW4gY29uZ3Jlc3NtYW4gQWRhbSBLaW56aW5nZXIgd3JvdGUgb24gVHdpdHRlcjogJiM4MjIw
O01yLiBQcmVzaWRlbnQsIGl0IGlzIGluY3VtYmVudCB1cG9uIEFMTCBvZiB1cyB0byB0b25lIGRv
d24gdGhpcyBkaXZpc2l2ZSBwb2xpdGljYWwgcmhldG9yaWMuKGhhc2gpUmVzdG9yZUNpdmlsaXR5
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RmxvcmlkYSBSZXB1YmxpY2FuIGNvbmdyZXNzbWFuIENhcmxvcyBDdXJi
ZWxvIHB1dCBvdXQgYSBzZXJpZXMgb2YgdHdlZXRzIHNheWluZyBsZWFkZXJzIHNob3VsZCBzZXQg
YW4gZXhhbXBsZSBmcmVlIG9mIHBlcnNvbmFsIGF0dGFja3MgYW5kIHZpdHJpb2wuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtMZXQmIzgyMTc7cyBhbGwgcmVtZW1iZXIgdGhlIGxlc3NvbnMgZnJvbSB0aGUgQ29uZ3Jl
c3Npb25hbCBzaG9vdGluZyBqdXN0IGEgY291cGxlIHdlZWtzIGFnby4gV2UgbXVzdCB0cmVhdCBv
bmUgYW5vdGhlciB3aXRoIGRlY2VuY3kgJmFtcDsgcmVzcGVjdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIx
MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xOjA1IHAubS48L3A+PHA+Rmlyc3QgTGFkeSBNZWxhbmlh
IFRydW1wIGlzIGRlZmVuZGluZyBoZXIgaHVzYmFuZCYjODIxNztzIFR3aXR0ZXIgYXR0YWNrcyBv
biBhIGZlbWFsZSBjYWJsZSBuZXdzIGhvc3QuPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAg
dHdlZXRlZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IE1TTkJDIGhvc3QgTWlrYSBCcnplemluc2tpIHdhcyAmIzgy
MjA7YmxlZWRpbmcgYmFkbHkgZnJvbSBhIGZhY2UtbGlmdCYjODIyMTsgd2hlbiBzaGUgdHJpZWQg
dG8gdmlzaXQgaGltIGF0IGhpcyBGbG9yaWRhIGVzdGF0ZS48L3A+PHA+SGUgYWxzbyBjYWxsZWQg
aGVyICYjODIyMDtjcmF6eSYjODIyMTsgYW5kIGluc3VsdGVkIGhlciBpbnRlbGxpZ2VuY2UuPC9w
PjxwPlRoZSBmaXJzdCBsYWR5JiM4MjE3O3Mgc3Bva2Vzd29tYW4sIFN0ZXBoYW5pZSBHcmlzaGFt
LCBzYWlkIE1lbGFuaWEgVHJ1bXAgaGFzIGxvbmcgc2FpZCB0aGF0ICYjODIyMDt3aGVuIGhlciBo
dXNiYW5kIGdldHMgYXR0YWNrZWQsIGhlIHdpbGwgcHVuY2ggYmFjayAxMCB0aW1lcyBoYXJkZXIu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5NZWxhbmlhIFRydW1wIGhhcyBzYWlkIHRoYXQgc2hlIGhvcGVzIHRvIHVz
ZSBoZXIgV2hpdGUgSG91c2UgcG9zaXRpb24gdG8gY29tYmF0IGN5YmVyYnVsbHlpbmcuPC9wPjxw
PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMjozNSBwLm0uPC9wPjxwPkEgUmVwdWJsaWNh
biBzZW5hdG9yIGlzIGFsbHVkaW5nIHRvIHRoZSByZWNlbnQgc2hvb3RpbmcgdGhhdCB3b3VuZGVk
IGEgY29uZ3Jlc3NtYW4gaW4gcmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGNydWRl
IHR3ZWV0cyBhYm91dCBhIGNhYmxlIHRlbGV2aXNpb24gaG9zdC48L3A+PHA+U2VuLiBKYW1lcyBM
YW5rZm9yZCBpbnNpc3RzIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIG90aGVyIGxlYWRlcnMg
JiM4MjIwO3Nob3VsZCBtb2RlbCBjaXZpbGl0eSwgaG9ub3IgYW5kIHJlc3BlY3QgaW4gdGhlaXIg
cG9saXRpY2FsIHJoZXRvcmljLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIE9rbGFob21hIGxhd21ha2VyIHNh
eXMgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjb21tZW50cyAmIzgyMjA7ZG9uJiM4MjE3O3QgaGVscCBvdXIgcG9s
aXRpY2FsIG9yIG5hdGlvbmFsIGRpc2NvdXJzZSBhbmQgZG8gbm90IHByb3ZpZGUgYSBwb3NpdGl2
ZSByb2xlIG1vZGVsIGZvciBvdXIgbmF0aW9uYWwgZGlhbG9ndWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MYW5r
Zm9yZCBzYXlzIGhlIG92ZXJzYXcgYSBoZWFyaW5nIHdpdGggVS5TLiBDYXBpdG9sIFBvbGljZSB0
aGF0IHRvdWNoZWQgb24gc2FmZXR5IGFmdGVyIHRoZSBKdW5lIDE0IHNob290aW5nIG9mIFJlcHVi
bGljYW4gUmVwLiBTdGV2ZSBTY2FsaXNlIGFuZCBzZXZlcmFsIG90aGVycyBhdCBhIGJhc2ViYWxs
IHByYWN0aWNlLiBTY2FsaXNlIHJlbWFpbnMgaG9zcGl0YWxpemVkIGFmdGVyIHRoZSBhdHRhY2su
PC9wPjxwPlRoZSBndW5tYW4gZGllZCBhZnRlciBhbiBleGNoYW5nZSBvZiBzaG90cyB3aXRoIHBv
bGljZTsgaGUgaGFkIHJhaWxlZCBhZ2FpbnN0IFRydW1wIGFuZCBSZXB1YmxpY2Fucy48L3A+PHA+
JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjExOjU1IGEubS48L3A+PHA+U3BlYWtlciBQYXVs
IFJ5YW4gc2F5cyBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY3J1ZGUgdHdlZXQgYWJv
dXQgYSBjYWJsZSBuZXdzIGFuY2hvciBpcyBub3QgYW4gJiM4MjIwO2FwcHJvcHJpYXRlIGNvbW1l
bnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SeWFuIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIFRodXJzZGF5OiAmIzgyMjA7T2J2
aW91c2x5IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qgc2VlIHRoYXQgYXMgYW4gYXBwcm9wcmlhdGUgY29tbWVudC4g
V2hhdCB3ZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gZG8gYXJvdW5kIGhlcmUgaXMgaW1wcm92ZSB0aGUg
dG9uZSBhbmQgY2l2aWxpdHkgb2YgdGhlIGRlYmF0ZSwgYW5kIHRoaXMgb2J2aW91c2x5IGRvZXNu
JiM4MjE3O3QgaGVscC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBXaXNjb25zaW4gUmVwdWJsaWNhbiB3YXMg
cmVzcG9uZGluZyB0byBhIHNlcmllcyBvZiBUcnVtcCB0d2VldHMgVGh1cnNkYXkgbW9ybmluZy4g
VGhlIHByZXNpZGVudCB3ZW50IGFmdGVyIE1pa2EgQnJ6ZXppbnNraSBhbmQgSm9lIFNjYXJib3Jv
dWdoLCB3aG8gaGF2ZSBjcml0aWNpemVkIFRydW1wIG9uIHRoZWlyIE1TTkJDIHNob3cgJiM4MjIw
O01vcm5pbmcgSm9lLiYjODIyMTsgVHJ1bXAgY2FsbGVkIGhlciAmIzgyMjA7bG93IEkuUS4gQ3Jh
enkgTWlrYSYjODIyMTsgYW5kIGhpbSAmIzgyMjA7UHN5Y2hvIEpvZS4mIzgyMjE7IEhlIGFsc28g
Y2xhaW1lZCB0byBoYXZlIHNlZW4gQnJ6ZXppbnNraSAmIzgyMjA7YmxlZWRpbmcgYmFkbHkgZnJv
bSBhIGZhY2UtbGlmdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4x
MTozNSBhLm0uPC9wPjxwPkEgV2hpdGUgSG91c2Ugc3Bva2Vzd29tYW4gaXMgZGVmZW5kaW5nIFBy
ZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0d2VldHMgYXR0YWNraW5nIHR3byBjYWJsZSB0
ZWxldmlzaW9uIGhvc3RzLCBzYXlpbmcgaGUgZmlnaHRzICYjODIyMDtmaXJlIHdpdGggZmlyZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlNwb2tlc3dvbWFuIFNhcmFoIEh1Y2thYmVlIFNhbmRlcnMgdGVsbHMgRm94
IE5ld3MgdGhlIHByZXNpZGVudCBoYXMgbmV2ZXIgYmVlbiBzb21lb25lICYjODIyMDt3aG8gZ2V0
cyBhdHRhY2tlZCBhbmQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBwdXNoIGJhY2suJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVt
cCB3ZW50IGFmdGVyIE1TTkJDJiM4MjE3O3MgTWlrYSBCcnplemluc2tpIGFuZCBKb2UgU2NhcmJv
cm91Z2ggVGh1cnNkYXkgbW9ybmluZywgY2FsbGluZyBoZXIgJiM4MjIwO2xvdyBJLlEuIENyYXp5
IE1pa2EmIzgyMjE7IGFuZCBoaW0gJiM4MjIwO1BzeWNobyBKb2UuJiM4MjIxOyBIZSBhbHNvIGNs
YWltZWQgdG8gaGF2ZSBzZWVuIEJyemV6aW5za2kgJiM4MjIwO2JsZWVkaW5nIGJhZGx5IGZyb20g
YSBmYWNlLWxpZnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TYW5kZXJzIHNheXMgdGhlIHNob3cgaGFzIG1hZGUg
JiM4MjIwO2FuIG91dHJhZ2VvdXMgbnVtYmVyIG9mIHBlcnNvbmFsIGF0dGFja3MmIzgyMjE7IG9u
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIHNheXMgVHJ1bXAgJiM4MjIwO2ZpZ2h0cyBmaXJlIHdpdGggZmly
ZSBhbmQgY2VydGFpbmx5IHdpbGwgbm90IGJlIGFsbG93ZWQgdG8gYmUgYnVsbGllZCBieSBsaWJl
cmFsIG1lZGlhIGFuZCB0aGUgbGliZXJhbCBlbGl0ZXMgd2l0aGluIHRoZSBtZWRpYSBvciBIb2xs
eXdvb2Qgb3IgYW55d2hlcmUgZWxzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEy
OzwvcD48cD4xMToyOCBhLm0uPC9wPjxwPkEgd29tYW4gaW4gdGhlIFNlbmF0ZSBzYXlzICYjODIy
MDt0aGlzIGhhcyB0byBzdG9wJiM4MjIxOyBhZnRlciBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIHJp
ZGljdWxlZCBhIGNhYmxlIHRlbGV2aXNpb24gYW5jaG9yIG92ZXIgaGVyIGFwcGVhcmFuY2UuPC9w
PjxwPk1haW5lIFJlcHVibGljYW4gU2VuLiBTdXNhbiBDb2xsaW5zIHNheXMgaW4gYSB0d2VldDog
JiM4MjIwO1RoaXMgaGFzIHRvIHN0b3AgJiM4MjEyOyB3ZSBhbGwgaGF2ZSBhIGpvYiAmIzgyMTI7
IDMgYnJhbmNoZXMgb2YgZ292JiM4MjE3O3QgYW5kIG1lZGlhLiBXZSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZl
IHRvIGdldCBhbG9uZywgYnV0IHdlIG11c3Qgc2hvdyByZXNwZWN0IGFuZCBjaXZpbGl0eS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkluIGEgc2VyaWVzIG9mIHR3ZWV0cyBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nLCB0aGUgcHJl
c2lkZW50IHdlbnQgYWZ0ZXIgTWlrYSBCcnplemluc2tpIGFuZCBKb2UgU2NhcmJvcm91Z2gsIHdo
byBoYXZlIGNyaXRpY2l6ZWQgVHJ1bXAgb24gdGhlaXIgTVNOQkMgc2hvdyAmIzgyMjA7TW9ybmlu
ZyBKb2UuJiM4MjIxOyBUcnVtcCBjYWxsZWQgQnJ6ZXppbnNraSAmIzgyMjA7Y3JhenkmIzgyMjE7
IGFuZCBzYWlkIGhlIGhhZCBzZWVuIGhlciAmIzgyMjA7YmxlZWRpbmcgYmFkbHkgZnJvbSBhIGZh
Y2UtbGlmdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMToxNSBh
Lm0uPC9wPjxwPk9uZSBvZiB0aGUgbG9uZ2VzdC1zZXJ2aW5nIHdvbWVuIGluIENvbmdyZXNzIHNh
eXMgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHR3ZWV0cyBhYm91dCBNaWthIEJyemV6
aW5za2kgd2VyZSAmIzgyMjA7aGVpbm91cyBhbmQgdmlsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlbW9jcmF0
IE5pdGEgTG93ZXkgb2YgTmV3IFlvcmsgc2F5cywgJiM4MjIwO1RoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7
cyBiZWhhdmlvciBzaG91bGQgYmUgcmVwdWRpYXRlZCBsb3VkbHkgYW5kIGNsZWFybHkuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5PbiBUd2l0dGVyIFRodXJzZGF5LCBUcnVtcCBjYWxsZWQgQnJ6ZXppbnNraSAmIzgy
MjA7Y3JhenkmIzgyMjE7IGFuZCBzYWlkIGhlIGhhZCBzZWVuIGhlciAmIzgyMjA7YmxlZWRpbmcg
YmFkbHkgZnJvbSBhIGZhY2UtbGlmdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxvd2V5IHNheXMgdGhlIHByZXNp
ZGVudCYjODIxNztzIHR3ZWV0cyB3ZXJlICYjODIyMDtoZWlub3VzIGFuZCB2aWxlIGNvbW1lbnRz
IGFib3V0IHRoZSBsb29rcyBhbmQgaW50ZWxsaWdlbmNlIG9mIGEgcHJvbWluZW50IHdvbWFuLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+UmVwdWJsaWNhbnMgYXJlIGFsc28gcmVjb2lsaW5nIGZyb20gVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyBhdHRhY2sgb24gQnJlemV6aW5pc2tpLCB3aXRoIHR3byBHT1Agc2VuYXRvcnMgc2F5aW5n
IHRoZSB0d2VldHMgYXJlIGJlbmVhdGggdGhlIGRpZ25pdHkgb2YgdGhlIG9mZmljZS48L3A+PHA+
JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjEwOjQ1IGEubS48L3A+PHA+QSBSZXB1YmxpY2Fu
IHdvbWFuIGluIHRoZSBIb3VzZSBpcyBhc3NhaWxpbmcgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBm
b3IgaGlzIGNydWRlIHR3ZWV0IHJpZGljdWxpbmcgYSBjYWJsZSBuZXdzIGFuY2hvci48L3A+PHA+
Rml2ZS10ZXJtIGNvbmdyZXNzd29tYW4gTHlubiBKZW5raW5zIG9mIEthbnNhcyBzYXlzIG9uIFR3
aXR0ZXI6ICYjODIyMDtUaGlzIGlzIG5vdCBva2F5LiBBcyBhIGZlbWFsZSBpbiBwb2xpdGljcyBJ
IGFtIG9mdGVuIGNyaXRpY2l6ZWQgZm9yIG15IGxvb2tzLiBXZSBzaG91bGQgYmUgd29ya2luZyB0
byBlbXBvd2VyIHdvbWVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gYSBzZXJpZXMgb2YgdHdlZXRzIFRodXJz
ZGF5IG1vcm5pbmcsIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgd2VudCBhZnRlciBNaWthIEJyemV6aW5za2kgYW5k
IEpvZSBTY2FyYm9yb3VnaCwgd2hvIGhhdmUgY3JpdGljaXplZCBUcnVtcCBvbiB0aGVpciBNU05C
QyBzaG93ICYjODIyMDtNb3JuaW5nIEpvZS4mIzgyMjE7IFRydW1wIGNhbGxlZCBCcnplemluc2tp
ICYjODIyMDtjcmF6eSYjODIyMTsgYW5kIHNhaWQgaGUgaGFkIHNlZW4gaGVyICYjODIyMDtibGVl
ZGluZyBiYWRseSBmcm9tIGEgZmFjZS1saWZ0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm
IzgyMTI7PC9wPjxwPjEwOjQwIGEubS48L3A+PHA+VHdvIFJlcHVibGljYW4gc2VuYXRvcnMgc2F5
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBjcnVkZSB0d2VldCBhYm91dCBhIGZlbWFsZSBjYWJsZSBU
ViBob3N0IGlzIGJlbmVhdGggdGhlIGRpZ25pdHkgb2YgdGhlIG9mZmljZS48L3A+PHA+SW4gYSBz
ZXJpZXMgb2YgdHdlZXRzIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcsIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAg
d2VudCBhZnRlciBNaWthIEJyemV6aW5za2kgYW5kIEpvZSBTY2FyYm9yb3VnaCwgd2hvIGhhdmUg
Y3JpdGljaXplZCBUcnVtcCBvbiB0aGVpciBNU05CQyBzaG93ICYjODIyMDtNb3JuaW5nIEpvZS4m
IzgyMjE7IFRydW1wIGNhbGxlZCBCcnplemluc2tpICYjODIyMDtjcmF6eSYjODIyMTsgYW5kIHNh
aWQgaGUgaGFkIHNlZW4gaGVyICYjODIyMDtibGVlZGluZyBiYWRseSBmcm9tIGEgZmFjZS1saWZ0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmVicmFza2EgU2VuLiBCZW4gU2Fzc2Ugc2FpZCBvbiBUd2l0dGVyOiAm
IzgyMjA7UGxlYXNlIGp1c3Qgc3RvcC4gVGhpcyBpc24mIzgyMTc7dCBub3JtYWwgYW5kIGl0JiM4
MjE3O3MgYmVuZWF0aCB0aGUgZGlnbml0eSBvZiB5b3VyIG9mZmljZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNv
dXRoIENhcm9saW5hIFNlbi4gTGluZHNleSBHcmFoYW0gdHdlZXRlZDogJiM4MjIwO01yLiBQcmVz
aWRlbnQsIHlvdXIgdHdlZXQgd2FzIGJlbmVhdGggdGhlIG9mZmljZSBhbmQgcmVwcmVzZW50cyB3
aGF0IGlzIHdyb25nIHdpdGggQW1lcmljYW4gcG9saXRpY3MsIG5vdCB0aGUgZ3JlYXRuZXNzIG9m
IEFtZXJpY2EuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TYXNzZSBkaWQgbm90IHN1cHBvcnQgVHJ1bXAgaW4gdGhl
IHByZXNpZGVudGlhbCByYWNlLCBhbmQgR3JhaGFtIHJhbiBhZ2FpbnN0IFRydW1wIGZvciB0aGUg
R09QIG5vbWluYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMDoxNSBh
Lm0uPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgaGFzIHJpZGljdWxlZCB0aGUgbG9va3Mg
YW5kIHRlbXBlcmFtZW50IG9mIGEgZmVtYWxlIGNhYmxlIHRlbGV2aXNpb24gaG9zdCB3aG9zZSBz
aG93IGhlIHNheXMgaGUmIzgyMTc7cyBzdG9wcGVkIHdhdGNoaW5nLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMg
dXNlZCBhIHNlcmllcyBvZiB0d2VldHMgdG8gZ28gYWZ0ZXIgTWlrYSBCcnplemluc2tpIGFuZCBK
b2UgU2NhcmJvcm91Z2gsIHdobyYjODIxNzt2ZSBjcml0aWNpemVkIFRydW1wIG9uIHRoZWlyIE1T
TkJDIHNob3cgJiM4MjIwO01vcm5pbmcgSm9lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGVyZSYjODIxNztzIHdo
YXQgVHJ1bXAgc2F5czogJiM4MjIwO0kgaGVhcmQgcG9vcmx5IHJhdGVkIChhdClNb3JuaW5nIEpv
ZSBzcGVha3MgYmFkbHkgb2YgbWUgKGRvbiYjODIxNzt0IHdhdGNoIGFueW1vcmUpLiBUaGVuIGhv
dyBjb21lIGxvdyBJLlEuIENyYXp5IE1pa2EsIGFsb25nIHdpdGggUHN5Y2hvIEpvZSwgY2FtZSAu
Li4gdG8gTWFyLWEtTGFnbyAzIG5pZ2h0cyBpbiBhIHJvdyBhcm91bmQgTmV3IFllYXImIzgyMTc7
cyBFdmUsIGFuZCBpbnNpc3RlZCBvbiBqb2luaW5nIG1lLiBTaGUgd2FzIGJsZWVkaW5nIGJhZGx5
IGZyb20gYSBmYWNlLWxpZnQuIEkgc2FpZCBubyEmIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXkgc3BlbnQgdGlt
ZSBhdCBUcnVtcCYjODIxNztzIEZsb3JpZGEgcmVzb3J0ICYjODIxMjsgYSB2aXNpdCBTY2FyYm9y
b3VnaCBzYWlkIHdhcyB0byBhcnJhbmdlIGEgVHJ1bXAgaW50ZXJ2aWV3LjwvcD48cD5UaGUgV2hp
dGUgSG91c2UgaGFzbiYjODIxNzt0IHJlc3BvbmRlZCB0byBhIHJlcXVlc3QgZm9yIGNvbW1lbnQu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.