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The Latest: Even Fox is giving Trump tweets a tough look

Associated Press

Published: June 29, 2017 - 04:47 PM
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In this Nov. 29, 2016 file photo Mika Brzezinski waits for an elevator in the lobby at Trump Tower, Tuesday, Nov. 29, 2016, in New York. President Donald Trump has used a series of tweets to go after Mika Brzezinski and Joe Scarborough, who've criticized Trump on their MSNBC show "Morning Joe." (AP Photo/Evan Vucci)

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