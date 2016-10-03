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The Latest: Hillary Clinton embraces endorsement, says LeBron James will “always be the king”

Associated Press

Published: October 3, 2016 - 02:01 PM
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton arrives at Toledo Express Airport in Swanton, Ohio, Monday, Oct. 3, 2016. Clinton will be attending campaign stops in Toledo and Akron, Ohio. (AP Photo/Andrew Harnik)

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