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The Latest: Obama criticizes Congress over Guantanamo

By Josh Lederman
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 12:06 PM | Updated: January 19, 2017 - 03:25 PM
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In this Jan. 18, 2017, photo, President Barack Obama taps the podium as he concludes his final presidential news conference in the briefing room of the White House in Washington. Eight tumultuous years at the helm of American power have come and gone, and for Obama, this is finally the end. The president is spending his last full day at the White House on Thursday before becoming an ex-president. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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