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The Latest: Pence urges respectful vigilance on Election Day

Associated Press

Published: October 17, 2016 - 04:03 PM
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Republican vice presidential candidate, Indiana Gov. Mike Pence speaks during a campaign rally, Monday, Oct. 17, 2016, in Mason, Ohio. (AP Photo/John Minchillo)


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