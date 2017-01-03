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The Latest: Ryan’s message to America is ’we hear you’

Associated Press

Published: January 3, 2017 - 12:39 PM | Updated: January 3, 2017 - 02:44 PM
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FILE - In this Nov. 15, 2016 file photo, House Speaker Paul Ryan of Wis. speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington. Congress ushers in a new era of all-Republican rule, with a tight GOP grip on the House, a slim majority in the Senate and a newfound ally in the White House in Donald Trump. (AP Photo/Cliff Owen)


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