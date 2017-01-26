The Latest: Ryan says Congress will pay billions for wall

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Associated Press

Published: January 26, 2017 - 10:27 AM | Updated: January 26, 2017 - 10:35 AM
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President Donald Trump, accompanied by Vice President Mike Pence, Homeland Security Secretary John F. Kelly, and others, speaks during a visit to the Homeland Security Department in Washington, Wednesday, Jan. 25, 2017. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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