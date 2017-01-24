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The Latest: Senate panel approves Haley nomination to UN

Associated Press

Published: January 24, 2017 - 12:36 PM
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The Capitol in Washington is seen early Tuesday, Jan. 24, 2017, on the first full week for members of Congress to work with President Donald Trump. Trump is meeting with congressional leaders from both parties to discuss his agenda. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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