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The Latest: Spicer says WikiLeaks, email hacks not the same

Associated Press

Published: March 8, 2017 - 03:06 PM
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FILE - This April 13, 2016, file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va. An alleged CIA surveillance program disclosed by WikiLeaks on Tuesday, March 7, 2017, purportedly targeted security weaknesses in smart TVs, smartphones, personal computers and even cars, and enabled snooping that could circumvent encryption on communications apps such as Facebooks WhatsApp. WikiLeaks is, for now, withholding details on the specific hacks used. But WikiLeaks claims that the data and documents it obtained reveal a broad program to bypass security measures on everyday products. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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