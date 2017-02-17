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The Latest: Trump calls media ‘enemy of the American people’

Associated Press

Published: February 17, 2017 - 02:02 PM | Updated: February 17, 2017 - 05:48 PM
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President Donald Trump tours the Boeing South Carolina facility in North Charleston, S.C., with South Carolina Gov. Henry McMaster, left, Friday, Feb. 17, 2017, to see the Boeing 787 Dreamliner. Trump is visiting Boeing before heading to his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., for the weekend. (AP Photo/Susan Walsh)

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