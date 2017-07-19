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The Latest: Trump criticizes states withholding voter info

Associated Press

Published: July 19, 2017 - 12:06 PM | Updated: July 19, 2017 - 12:09 PM
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President Donald Trump, accompanied by Vice President Mike Pence, waves after speaking during the first meeting of the Presidential Advisory Commission on Election Integrity at the Eisenhower Executive Office Building on the White House complex in Washington, Wednesday, July 19, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)


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