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The Latest: Trump overturns bill on coal mining debris February 16,2017 10:46 PM GMT Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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