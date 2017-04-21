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The Latest: Trump says dreamers should ‘rest easy’

Associated Press

Published: April 21, 2017 - 09:46 AM | Updated: April 21, 2017 - 02:13 PM
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President Donald Trump listens as Italian Prime Minister Paolo Gentiloni speaks during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, April 20, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)

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