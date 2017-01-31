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The Latest: U.S. says 872 ’hardship’ case refugees to come in

Associated Press

Published: January 31, 2017 - 01:01 PM
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Homeland Security Secretary John Kelly speaks at a news conference at the U.S. Customs and Border Protection headquarters in Washington, Tuesday, Jan. 31, 2017, to discuss the operational implementation of the president's executive orders. (AP Photo/Andrew Harnik)


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