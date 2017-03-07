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The Latest: WH says Trump ’committed’ to House health bill

Associated Press

Published: March 7, 2017 - 09:54 AM | Updated: March 7, 2017 - 01:25 PM
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FILE - In this Feb. 17, 2017 file photo, the Capitol is seen at sunup in Washington. House Republicans on March 6, released their long-awaited plan for unraveling former President Barack Obama's health care law, a package that would scale back the government's role in health care and likely leave more Americans uninsured. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

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