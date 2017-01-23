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The Latest: White House Press Secretary Sean Spicer says focus for now on criminal immigrants

Associated Press

Published: January 23, 2017 - 02:58 PM
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White House press secretary Sean Spicer speaks during the daily briefing at the White House in Washington, Monday, Jan. 23, 2017. Spicer answered questions about prescriptions drug costs, trade, President Donald Trump's schedule among other topics. (AP Photo/Susan Walsh)

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