All CATEGORIES
☰ Menu

The Latest: White House says Trump taxes show reform needed

Associated Press

Published: October 3, 2016 - 01:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Republican presidential candidate Donald Trump speaks at a rally, Saturday, Oct. 1, 2016, in Manheim, Pa. (AP Photo/John Locher)


MORE IN NEWS

cider03_02
Nice weather draws crowd to Norton Cider Festival

NORTON: As food cooked on an open fire, Lisa Merrick lifted a Revolutionary War-era rifle and aimed it across an open field in Columbia Woods Park while a crowd gathered to watch.

edorse03_02
LeBron James endorses Hillary Clinton in online column on Business Insider and in Monday’s Beacon Journal - 12:46 PM
roundtable03cut_1
Akron Roundtable celebrates 40 years of ‘Bringing the World to Akron’
lebroncard01cut_01
Rare LeBron James rookie card shatters auction estimate - 12:54 PM
Akron Art Prize awards $16,000 in cash prizes at Akron Art Museum finale

MOST POPULAR