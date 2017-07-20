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The Latest: White House voices confidence in AG Sessions

By Eric Tucker And Sadie Gurman
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 08:29 AM | Updated: July 20, 2017 - 03:07 PM
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President Donald Trump listens during a "Made in America," roundtable event in the East Room of the White House, Wednesday, July 19, 2017, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)


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